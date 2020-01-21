Англия

Джордж Болдок проводит хороший сезон в Премьер-лиге, но пробиться в сборную Англии ему практически нереально.

Федерация футбола Греции хочет привлечь к выступлениям за свою команду защитника Шеффилд Юнайтед Джорджа Болдока, сообщает The Telegraph. Подобный вариант возможен, поскольку одна из бабушек Болдока – гречанка.

Болдок выходил в основе Шеффилд Юнайтед во всех 24 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт знаком с возможностями Болдока. Однако конкурентами Джорджа на позиции правого защитника в составе "трех львов" являются Трент Александер-Арнольд, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Аарон Ван-Биссака, а также Рис Джеймс из Челси.

26-летний Болдок впервые в карьере играет в АПЛ. До этого он выступал не только в низших дивизионах Англии, но даже в Исландии. Перед стартом кампании Джордж продлил контракт с "клинками" до 2022 года.

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