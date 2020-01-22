Англия

"Пенсионеры" большую часть матча провели в численном большинстве, однако это не помогло команде одолеть Арсенал (2:2).

В центральном матче 24-го тура АПЛ лондонский Челси принимал своих земляков из Арсенала. Команды встречались друг с другом менее месяца назад, тогда "канониры" потерпели обидное поражение, но теперь были решительно настроены взять реванш. В дебюте поединка для них все складывалось довольно неплохо. Команды по очереди владели мячом при небольшом преимуществе хозяев, но не угрожали воротам друг друга. Подопечные Френка Лэмпарда зарабатывали аномальное количество угловых, однако их подачи не приносили команде никаких дивидендов. Зато едва не принес неожиданный удар Хадсона-Одои из не самой очевидной позиции, после которого мяч угодил в перекладину и вылетел за пределы поля.

После активного отрезка в исполнении Челси гости забрали мяч под свой контроль и перебрались на чужую половину поля, но не снискали там успеха, не оказывая никакого давления на владения Аррисабалаги. А вот "синие" были более изобретательны в последней трети поля, но забить им помогло не это, а грубая ошибка соперника. Мустафи в простой ситуации подарил мяч Абрахаму, которого затем сбил Давид Луис в штрафной площади. В итоге бразилец получил прямую красную карточку, еще и заработав для соперника пенальти. Жоржиньо подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:0.

В распоряжении хозяев было больше половины матча в численном большинстве, так что все было в их руках и ногах. Слабо верилось, что такой беззубый Арсенал сможет сотворить сенсацию, но... После забитого гола хозяева продолжили контролировать ход игры, намереваясь развить свой успех. В одном эпизодов Хадсон-Одои снова мог отличиться, опасно пробив по воротам, но Лено справился с его ударом. Со временем "синие" успокоились, отдав мяч во владение сопернику. Подопечные Микеля Артеты много владели мячом на чужой половине поля, однако безрезультатно, за весь первый тайм они так и не нанесли ни одного удара по воротам. Хозяева же больше не угрожали воротам Лено до ухода на перерыв, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Челси.

После возобновления игры "пенсионеры" продолжили контролировать мяч, лишь изредка отдавая его во владение сопернику. Хозяева проводили атаку за атакой, но всякий раз им не удалось вскрыть эшелонированную оборону гостей, которая действовала довольно надежно. Более того, Арсеналу еще и удалось удивительным образом забить, причем первым же ударом по воротам. После подачи хозяевами очередного углового Мартинелли на крейсерской скорости убежал от всех оппонентов (особенно обидно было Канте, который оступился в самый ответственный момент) и уверенно разобрался с Аррисабалагой — 1:1.

Лэмпард отреагировал мгновенно, освежив атаку Баркли и Маунтом, которые должны были помочь команде вернуть преимущество в счете. Но, к всеобщему удивлению, Арсенал стал играть довольно смело, идя вперед большими силами, и даже отправил мяч в сетку ворот во второй раз, но гол Ляказетта справедливо не был засчитан из-за офсайда. Хозяева ответили на это сольным проходом Виллиана с завершающим ударом по воротам, с который справился Лено. Затем "синие" оккупировали чужую половину поля, проводя атаку за атакой, что едва не привело к голу Баркли, но Лено продемонстрировал классную реакцию и спас свою команду.

На 84-й минуте подопечные Лэмпарда таки забили второй гол — помог очередной заработанный угловой. Хадсон-Одои прострелил на линию вратарской на Аспиликуэту, а Сесар в падении переправил мяч в ворота — 2:1. Пропустив, "канониры" дерзко пошли вперед большими силами, и очень быстро вновь восстановили паритет, ошеломив соперника. Бельерин получил пас от Торрейры, сместился в центр и аккуратно уложил мяч в дальнюю шестерку — 2:2.

Уже через две минуты Батшуайи мог вернуть своей команде преимущество в счете, но умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния. В оставшиеся минуты команды по очереди владели мячом, но больше не создали ни одного момента. Как итог, боевая ничья, которую себе в актив может записать лишь Арсенал. Челси не смог одержать победу над соперником, игравшим вдесятером с 26-й минуты, еще и рискует подпустить к себе ближайших конкурентов по турнирной таблице.

Челси — Арсенал 2:2

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 — Мартинелли, 63, Бельерин, 87

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66) — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1) — Ляказетт

Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен — Гендузи

Удаление: Давид Луис, 26 (фол последней надежды)