Представляем вашему вниманию видеообзор матча английской Премьер-лиги.
Гранит Джака и Эктор Бельерин, Getty Images
22 января 2020, 01:10
Арсенал играл в меньшинстве с 26-й минуты, но все же сумел дважды отыграться и вырвать ничью в матче против Челси – 2:2.
Челси — Арсенал 2:2
Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 — Мартинелли, 63, Бельерин, 87
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66) — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)
Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1) — Ляказетт
Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен — Гендузи
Удаление: Давид Луис, 26 (фол последней надежды)