Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча английской Премьер-лиги.

Арсенал играл в меньшинстве с 26-й минуты, но все же сумел дважды отыграться и вырвать ничью в матче против Челси – 2:2.

Челси — Арсенал 2:2

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 — Мартинелли, 63, Бельерин, 87

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66) — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1) — Ляказетт

Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен — Гендузи

Удаление: Давид Луис, 26 (фол последней надежды)