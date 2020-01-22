Англия

Самый дорогой голкипер мира пока не в полной мере раскрылся на Стэмфорд Бридж.

Челси рассматривает варианты с продажей вратаря Кепы Аррисабалаги этим летом, сообщает журналист Bleacher Report Дин Джонс.

Скауты "синих" изучают различные варианты замены испанцу. Пока что главным кандидатом является страж ворот Бернли Ник Поуп. Челси купит англичанина только в случае продажи Кепы.

Челси летом 2018 выплатил клаусулу Аррисабалаги Атлетику из Бильбао – 80 млн евро, сделав его самым дорогим вратарем мира. Это произошло в последний день перед закрытием трансферного окна в Англии, в момент, когда "синие" нуждались в замене ушедшему в Реал Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Кепа сыграл в 31 матче за "синих" во всех турнирах, пропустив 43 гола. Только в шести случаях он проводил игры "на ноль".

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