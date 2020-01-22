Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок чемпионата Англии.

В поединке 24-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет с Бернли.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Оле-Гуннара Солскьяера. Так, коэффициент Parimatch на победу манкунианцев составляет 1,42, на ничью – 4,6, а на победу "бордовых" – 8,4.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отличатся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,86.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Марсьяль А. забьет гол в 1-м тайме: да". Коэффициент — 3,9.

Матч Манчестер Юнайтед — Бернли начнется в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.