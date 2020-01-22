Англия

Голы Алли и Сона принесли "шпорам" три очка в непростом матче.

Тоттенхэм после ничейного результата против Уотфорда принимал на своем поле Норвич, который перед этим выиграл у Борнмута.

Счет был открыт лишь ближе к концу первой половины игры, когда Алли огорчил гостей после паса Орье. "Канарейки" смогли отыграться в середине второй тайма — Пукки реализовал пенальти.

Однако долго гости не радовались, уже вскоре Сон вновь вывел Тоттенхэм вперед. Норвич же так и не смог спасти игру в оставшееся время.

Тоттенхэм — Норвич 2:1

Голы: Алли, 38, Сон, 80 — Пукки, 70 (с пенальти)

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Вертонген (Фернандеш, 75), Сессеньон — Ло Чельсо, Уинкс (Дайер, 56) — Ламела (Эриксен, 62), Алли, Сон — Лукас

Норвич: Крул — Ааронс, Циммерман, Хэнли, Байрэм — Тетти (Онель, 82), Маклин (Штиперманн, 90+3) — Рупп (Дрмич, 86), Дуда, Кантуэлл — Пукки

Предупреждение: Кантуэлл