Англия

Подопечные Роджерса вернулись на победный путь в игре против "молотобойцев".

Лестер после двух поражений в рамках АПЛ собирался исправить ход своих дел в домашней встрече против Вест Хэма.

Хозяева открыли счет в середине первой половины игры благодаря точному удару Барнса, а уже в компенсированное к тайму время увеличил разрыв в счете.

В дебюте второй половины игры гости заработали одиннадцатиметровый, а Нобл его реализовал, однако Перес отметился дублем в заключительные десять минут, похоронив надежды соперника на очки.

Лестер — Вест Хэм 4:1

Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+4, Перес, 81, 88 — Нобл, 50 (с пенальти)

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Перес, Тилеманс, Менди (Ндиди, 34), Мэддисон, Барнс (Морган, 83) — Варди (Ихеаначо, 83)

Вест Хэм: Рандолф — Диоп, Огбонна, Крессуэлл — Сабалета, Снодграсс (Форналс, 46), Райс, Нобл, Масуаку (Антонио, 46) — Лансини — Аллер

Предупреждения: Шмайхель — Огбонна