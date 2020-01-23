Англия

Манкунианцы потерпели второе поражение кряду, в этот раз уступив Бернли (0:2).

В рамках 24-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Бернли. Манкунианцы продолжают испытывать проблемы с составом, но уже привыкли обходиться без своих основных игроков. Вот только без Маркуса Рашфорда им очень тяжело, атакующий потенциал команды серьезно страдает. Хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, но не оказывали серьезного давления на чужую штрафную площадь. Игроки МЮ не стеснялись пробивать по воротам с различных дистанций, но эти удары не несли реальной угрозы для Поупа.

Хозяева время от времени отдавали мяч во владение сопернику, но тот неохотно шел в атаку, так что мяч быстро возвращался к "красным дьяволам". Манчестер Юнайтед стал постепенно оказывать давление на владения Поупа, отсюда пошли и опасные моменты. В одном из эпизодов Мата был обязан забивать после прострела Ван-Биссаки, но не попал по мячу. Чуть позже голкипер гостей спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины после удара Джеймса головой. Минутой позднее Матич вывел Марсьяля на ударную позицию, но Антони слишком долго принимал решение, позволив Тейлору оставить себя в дураках.

Буквально сразу же после вышеупомянутого эпизода подопечные Шона Дайча забрали мяч под свой контроль, быстро показав сопернику, как нужно забивать. Ми выиграл позиционную борьбу после подачи со штрафного и скинул мяч Вуду, а Крис отправил его в ворота – 0:1. После пропущенного гола манкунианцы вернули мяч себе и пытались успеть восстановить паритет еще до перерыва, однако не создали ни одного опасного момента. Таким образом, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Бернли.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера вяло начали вторую половину встречи, сперва вовсе отдав мяч гостям. Затем они все же перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Бернли не торопился идти в атаку, играя вторым номером, но все равно снова умудрился забить. Причем второй гол получился куда слаще первого — Родригес обыгрался с Вудом и сильным ударом отправил мяч в ворота с рикошетом от перекладины — 0:2. Данный эпизод поверг "красных дьяволов" в шок, но в их распоряжении оставалось еще предостаточно времени, чтобы все исправить.

Манчестер Юнайтед едва ли не всем составом оккупировал чужую половину поля, но количество не давало качество, вскрыть оборону соперника не удавалось. Реальный шанс забить появился благодаря заработанному опасному штрафному, но прямому удару Маты немного не хватило точности. Подопечные Сульшера продолжали пытать удачу ударами по воротам с различных дистанций, но не были близки к тому, чтобы забить — мяч либо пролетал мимо цели, либо становился легкой добычей для Поупа.

В концовке встречи хозяевам все же удалось отправить мяч в сетку ворот соперника, но гол не был засчитан из-за фола Шоу в атаке. На большее манкунианцев не хватило, они не смогли забить хотя бы гол престижа. Как итог, невыразительный матч завершился для Манчестер Юнайтед домашним поражением, которое оставило команду на пятом месте, но, в то же время, лишило ее возможность сократить отставание от Челси, идущего четвертым.

Манчестер Юнайтед — Бернли 0:2

Голы: Вуд, 39, Родригес, 56

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Магуайр, Уильямс (Шоу, 69) — Фред, Матич — Перейра (Гринвуд, 46), Мата, Джеймс (Лингард, 69) — Марсьяль

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил — Вуд, Родригес

Предупреждения: Тейлор, Вествуд