Англия

Реал может досрочно разорвать арендное соглашение с "канонирами".

Полузащитник Реала, выступающий на правах аренды за Арсенал, Дани Себальос хочет покинуть лондонский клуб этой зимой. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 23-летний испанец недоволен своим нынешним положением в команде и уже встретился с главным тренером Микелем Артетой, чтобы заявить о желании уйти из Арсенала.

Руководство Реала проинформировано о недовольстве Себальоса количеством игровой практики, поэтому ищет варианты досрочного разрыва арендного соглашения с "канонирами".

Стоит отметить, что этой зимой "сливочные" уже отзывали из аренд Хесуса Вальехо, Андрея Лунина и Хорхе де Фрутоса. В данный список может войти и Дани Себальос.

В текущем сезоне испанский хавбек провел за Арсенал 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. В большей степени Себальос выходил на замены.

Ранее сообщалось, что Реал недоволен последними арендами своих игроков, поэтому решил создать специальный департамент, который будет заниматься этим вопросом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.