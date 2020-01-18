Испания

Теперь мадридцы будут более тщательно подбирать клубы для аренды своих игроков.

Руководство Реала недовольно случаями, когда их футболисты отправляются в аренду и не играют. Наиболее ярким примером является Андрей Лунин, который провел полтора сезона в резерве Леганеса и Вальядолида, сообщает Marca.

Поэтому "сливочные" решили изменить свой подход к арендам и создать специальный департамент, который будет заниматься этим вопросом. Он будет подробно изучать каждый вариант аренды, вне зависимости от того, речь идет о молодом игроке или члене первой команды.

Реал будет анализировать отношение клуба-арендатора к молодым игрокам, тактические предпочтения тренеров и так далее.

Неудачной в этом сезоне оказалась не только аренда Лунина в Вальядолиде – та же участь постигла в этом клубе Хорхе Де Фрутоса и Хави Санчеса, а Хесус Вальехо не играет в Вулверхэмптоне. Не лучшее положение и у Дани Себальоса в Арсенале. В итоге, Лунин на вторую часть сезона ушел в Овьедо в Сегунду, а Де Фрутос присоединился к Райо Вальекано.