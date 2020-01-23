Англия

Сенегалец не смог доиграть до конца матч против Вулверхэмптона.

Вингер Ливерпуля Садио Мане получил травму в матче 24-го тура Премьер-лиги против Вулверхэмптона. После примерно получаса игры сенегалец попросил о замене и уступил место на поле Такуми Минамино.

По информации beIN Sports, Мане сказал докторам Ливерпуля, что травмировал подколенное сухожилие.

В нынешнем сезоне Мане сыграл в 21 матче Премьер-лиги, отметившись 11 голами и 8 ассистами.

По состоянию на 68-ю минуту счет в матче Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:1. Если "красные" потеряют очки, это будет лишь второй раз в сезоне – после ничьей в первом круге с Манчестер Юнайтед.

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