Англия

Полузащитник Вильярреала Санти Касорла верит в тренерские навыки Микеля Артеты.

Санти Касорла поддержал своего бывшего одноклубника по Арсеналу Микеля Артету, который с недавних пор возглавил лондонский клуб.

"Да, я верил, что он станет главным тренером в будущем. Когда мы играли вместе, он был лидером в раздевалке".

"Некоторые говорят, что Арсенал поспешил назначить его, но это разумный выбор. Он также работал тренером при Пепе Гвардиоле".

"Я верю, что он может стать великим тренером", — приводит слова Санти Касорлы Goal.com.

Напомним, что Артета возглавил Арсенал 20 декабря 2019 года и подписал контракт на три с половиной года.

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