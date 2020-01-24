Полузащитник Интера отправился играть в АПЛ.
Валентино Лазаро, twitter.com/ChronicleNUFC
24 января 2020, 15:59
Официальный сайт Ньюкасла сообщает, что клуб заключил арендное соглашение с крайним полузащитником Интера Валентино Лазаро.
Отмечается, что австрийский футболист проведет в английской команде вторую половину сезона, но у "сорок" будет право выкупа игрока.
В текущем сезоне Лазаро провел за Интер 11 поединков во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом. Известно, что на вингера также претендовали клубы из Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл укрепил центр поля, арендовав у Шальке полузащитника Набиля Бенталеба.