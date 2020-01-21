Англия

"Сороки" подписали алжирского полузащитника до конца сезона.

Набиль Бенталеб на правах аренды перебрался в Ньюкасл, сообщает официальный сайт английского клуба.

Полузащитник будет выступать за "сорок" до конца сезона. Ньюкасл также имеет опцию выкупа Бенталеба, но сумма не сообщается.

Алжирец, который ранее уже выступал в АПЛ за Тоттенхэм, пропустил часть сезона в Шальке из-за повреждения мениска.

Напомним, что "сороки" могут не ограничиться переходом Бенталеба, ведь они лидируют в гонке за подписание Валентино Лазаро.