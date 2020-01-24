"Манкунианцы" продолжают искать форварда.
Одион Игало, getty images
24 января 2020, 17:17
Как утверждает Sky Sports, руководство Манчестер Юнайтед может арендовать до конца сезона нападающего Шаньхай Шеньхуа Одиона Игало и форварда Монако Ислама Слимани.
К слову, контракт алжирского футболиста принадлежит Лестеру, так что предварительно будет необходимо договориться с "лисами".
Игало известен своими выступлениями в АПЛ в футболке Уотфорда. С 2014 по 2017 нигериец забил 36 голов в 90 поединках за "шершней".
По данным источника, на аренде обоих футболистов настаивает тренерский штаб Юнайтед, который хочет закрыть проблемную позицию после травмы Маркуса Рашфорда.