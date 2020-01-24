Англия

Похоже, путь бразильца на Энфилд закрыт навсегда.

Руководство Ливерпуля ранее рассматривало вариант с возвращением в команду полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, который выступает в аренде в Баварии, сообщает El Desmarque.

По данным источника, на данный момент боссы "красных" окончательно отказались от идеи вернуть бразильца, так как тренерский штаб также этого не желает.

Ранее сообщалось, что продать Коутиньо в Баварию каталонцам также будет трудно, ведь мюнхенцы не хотят платит требуемую сумму.

Хавбек провел в футболке мюнхенцев 22 поединка во всех турнирах, забив семь голов и отдав пять результативных передач.