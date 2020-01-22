Германия

Мюнхенцы не торопятся выкупать бразильского полузащитника.

Бавария не планирует подписывать Филиппе Коутиньо на постоянной основе, сообщает Sport.es.

Бразилец выступает за мюнхенцев на правах аренды, а в его контракте прописана опция выкупа за 120 миллионов евро.

Руководство чемпиона Германии довольно качеством игры Коутиньо, но считает прописанную сумму завышенной, а потому не будет покупать бразильца.

Напомним, что Коутиньо также может досрочно вернуться в Барселону, где в нем заинтересован новый тренер Кике Сетьен.