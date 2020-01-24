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    24 января 2020, 19:28

    Роджерс рассказал, когда Варди может вернуться на поле

    Главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс не исключает, что форвард будет готов ко вторнику.

    ДЖЕЙМИ ВАРДИ, GETTY IMAGES
    ДЖЕЙМИ ВАРДИ, GETTY IMAGES 24 января 2020, 19:28

    Джейми Варди получил травму в матче 24-го тура АПЛ против Вест Хэма (4:1), и был заменен еще в первом тайме.

    "У Варди проблема не с подколенным сухожилием. Это ягодичная мышца, поэтому мы надеемся увидеть Джейми на поле во вторник".

    "Однако ему еще предстоит проделать кое-какую работу с медицинской командой на выходных", — приводит слова Брендана Роджерса BBC.

    В текущем сезоне Варди забил 17 голов в АПЛ в 21 поединке. 

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