Роджерс рассказал, когда Варди может вернуться на поле

Англия

Главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс не исключает, что форвард будет готов ко вторнику.

Джейми Варди получил травму в матче 24-го тура АПЛ против Вест Хэма (4:1), и был заменен еще в первом тайме.

"У Варди проблема не с подколенным сухожилием. Это ягодичная мышца, поэтому мы надеемся увидеть Джейми на поле во вторник".

"Однако ему еще предстоит проделать кое-какую работу с медицинской командой на выходных", — приводит слова Брендана Роджерса BBC.

В текущем сезоне Варди забил 17 голов в АПЛ в 21 поединке.