Роджерс рассказал, когда Варди может вернуться на поле

Главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс не исключает, что форвард будет готов ко вторнику.
ДЖЕЙМИ ВАРДИ, GETTY IMAGES
24 января 2020, 19:28
Джейми Варди получил травму в матче 24-го тура АПЛ против Вест Хэма (4:1), и был заменен еще в первом тайме.
"У Варди проблема не с подколенным сухожилием. Это ягодичная мышца, поэтому мы надеемся увидеть Джейми на поле во вторник".
"Однако ему еще предстоит проделать кое-какую работу с медицинской командой на выходных", — приводит слова Брендана Роджерса BBC.
В текущем сезоне Варди забил 17 голов в АПЛ в 21 поединке.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.