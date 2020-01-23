Англия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка английской Премьер-лиги.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле принимал Вест Хэм.

После неудачного отрезка, состоящего из двух поражений в рамках чемпионата Англии, подопечные Роджерса вернулись на победный путь и без проблем обыграли "молотобойцев" (4:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Вест Хэм:

Лестер — Вест Хэм 4:1

Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+4, Перес, 81, 88 — Нобл, 50 (с пенальти)

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Перес, Тилеманс, Менди (Ндиди, 34), Мэддисон, Барнс (Морган, 83) — Варди (Ихеаначо, 83)

Вест Хэм: Рандолф — Диоп, Огбонна, Крессуэлл — Сабалета, Снодграсс (Форналс, 46), Райс, Нобл, Масуаку (Антонио, 46) — Лансини — Аллер

Предупреждения: Шмайхель — Огбонна