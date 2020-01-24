У Кепы четыре месяца, чтобы убедить Лампарда оставить его основным вратарем

Будущее Кепы Аррисабалаги в Челси под вопросом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство и тренерский штаб недовольно выступлениями 25-летнего футболиста.

Если в течение четырех месяцев Аррисабалага не улучшит свою игру, то летом может потерять статус основного голкипера команды.

Напомним, что Кепа пополнил состав Челси летом 2018 года за 72 миллиона фунтов.

В текущем сезоне Аррисабалага провел 24 матча в АПЛ: он пропустил 32 гола и 5 раз сохранил ворота "сухими".

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