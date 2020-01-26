Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард — о победе над Транмером.

В рамках 1/16 Кубка Англии Манчестер Юнайтед без проблем разгромил Транмер.

"В последнее время я был в не лучшей форме. Здорово помочь команде и забить гол".

"Многие внесли вклад в победу. Мы знали, что будет сложно, но справились", — приводит слова Джесси Лингарда BBC.

В текущем сезоне в 19 матчах АПЛ Лингард голами не отличался, в отличии от Кубка Англии.

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