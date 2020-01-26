Англия

"Красные дьяволы" убедительно добыли путевку в 1/8 Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед в 1/16 Кубка Англии приехал в гости к Транмеру, где им пришлось играть на отвратительном газоне.

Несмотря на не самые лучшие условия для игры, "красные дьяволы" отметились шестью голами, пять из которых пришлись на первый тайм.

Транмер — Манчестер Юнайтед 0:6

Голы: Магуайр, 10, Далот, 13, Лингард, 16, Джонс, 41, Мартиаль, 45, Гринвуд, 56 (с пенальти)

Транмер: Дэвис — Капрайс, Кларк, Монте, Ридехал — Даннс, Перкинс (Гилмор, 65) — Моррис, Дженнингс, Блэкетт-Тэйлор (Хепберн-Мерфи, 74) — Феррьер (Муллин, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Линделеф, Магуайр (Уильямс, 64), Джонс — Далот, Перейра, Матич (Фред, 46), Шоу — Лингард — Мартиаль (Чонг, 46), Гринвуд

Предупреждения: Дэвис — Джонс

Отметим, что благодаря забитом мячу против Транмера Джесси Лингард прервал безголевую серию на внутренней арене.