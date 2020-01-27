Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

В поединке 1/16 Кубка Англии Арсенал отправится в гости к Борнмуту.

Преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Микеля Артеты. Так, коэффициент Parimatch на победу лондонцев составляет 1,83, на ничью – 3,65, а на победу "вишенок" – 4,3.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,82.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Результативность таймов: 1-й бол. 2-го". Коэффициент — 3,1.

Матч Борнмут — Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.