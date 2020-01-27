Англия

Контракт нидерландца с "орлами" истекает через 18 месяцев.

Защитник Кристал Пэлас Патрик ван Аанхолт может сменить клубную прописку до конца зимнего трансферного окна и вернуться в чемпионат Нидерландов.

Как сообщает Sky Sports, "орлы" получили предложение по 29-летнему футболисту от ПСВ в размере 5 миллионов евро.

У ван Аанхолта осталось 18 месяцев по контракту, однако, несмотря на это, Кристал Пэлас собирается отклонить предложение клуба из Эредивизи.

В текущем сезоне Патрик ван Аанхолт провел в английской Премьер-лиге 17 поединков, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас планирует усилить фланг атаки и начал переговоры по Карраско.

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