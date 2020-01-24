Англия

"Орлы" намерены арендовать бельгийца у Далянь Ифана.

Полузащитник Далянь Ифана Янник Феррейра Карраско этой зимой может вернуться в Европу.

Как сообщает Sky Sports, Кристал Пэлас ведет переговоры с китайским клубом об аренде 26-летнего бельгийца, который хочет покинуть Поднебесную и сейчас тренируется в Бельгии.

Пока неизвестно, готов ли Карраско перейти в стан "орлов", однако, учитывая его желание продолжить карьеру в европейском чемпионате, он может принять это предложение.

Впрочем, на данном этапе переговоров главная задача для Кристал Пэлас — это договориться с Далянь Ифаном, а после будет учитываться мнение самого футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Янника Карраско также заинтересован Наполи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.