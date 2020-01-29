Англия

Football.ua анонсирует перенесенный матч 18-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Ливерпулем.

Подопечные Дэвида Мойеса на своем поле примут коллектив Юргена Клоппа.

Вест Хэм – Ливерпуль

29 января, 21:45, стадион Олимпийский, Лондон. Арбитр встречи – Джонатан Мосс

Из-за насыщенного календаря и Клубного чемпионата мира, лишь сейчас состоится матч Ливерпуля в 18-м туре Премьер-лиги. Если бы поединок состоялся вовремя, то главным тренером Вест Хэма все еще был бы Мануэль Пеллегрини и, весьма вероятно, имел бы высокие шансы отправиться в отставку несколько раньше.

Подопечные Юргена Клоппа как всегда на высоте – по-прежнему лишь одна осечка в АПЛ – ничья против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, а все остальное – исключительно победы. Маловероятно, что Ливерпуль особо расстроен из-за ничьей в Кубке Англии со Шрусбери. По реакции немецкого специалиста видно, что ему, откровенно говоря, не очень важен этот турнир.

Из серьезных потерь следует отметить отсутствие Садио Мане – он выбыл на неопределенное время из-за травмы.

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,33, ничья – 5,60, а победа "молотобойцев" – 9,20.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Фабиански, Фредерикс, Уилшир, Ярмоленко, Андерсон – Клайн, Мане

Под вопросом: Масуаку, Снодграсс – Лаллана, Милнер, Шакири.

Интересные факты:

Ливерпуль победил в последних 14 матчах в АПЛ.

"Красные" забивают как минимум 2 гола в 28 из последних 32 матчей в Премьер-лиге.

В последних восьми встречах во всех турнирах против Вест Хэма Ливерпуль не проигрывал.