Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп — о матче против Шрусбери.

Шрусбери отыгрался с 0:2 в матче с Ливерпулем и будет переигровка.

"Я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв. Нас не будет на переигровке, а будет играть молодежка".

"Премьер-лига попросила уважать зимний перерыв. Этим мы и займемся. Если FA не уважет это, мы ничего не может поделать. Но на переигровке нас не будет".

"Да, меня тоже не будет. Будет тренер Ливерпуля U-23 Нил Критчли на скамейке", — приводит слова Юргена Клоппа BBC.

Отметим, что повторный матч состоится уже на домашнем стадионе Ливерпуля Энфилде.

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