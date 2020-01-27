Переход Мари в Арсенал на грани срыва

Защитник Фламенго Пабло Мари уже вернулся в Бразилию.
ПАБЛО МАРИ, GETTY IMAGES
27 января 2020, 13:59
Высокая вероятность, что трансфер Пабло Мари в Арсенал сорвется, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 26-летний футболист вернулся из Лондона в Бразилию. Фламенго и Арсенал не достигли соглашения, но переговоры продолжаются.
Ожидалось, что стороны могут договориться за сумму в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арсенал также проявляет интерес к Николаю Матвиенко из Шахтера.
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