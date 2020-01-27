Переход Мари в Арсенал на грани срыва

Англия

Защитник Фламенго Пабло Мари уже вернулся в Бразилию.

Высокая вероятность, что трансфер Пабло Мари в Арсенал сорвется, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 26-летний футболист вернулся из Лондона в Бразилию. Фламенго и Арсенал не достигли соглашения, но переговоры продолжаются.

Ожидалось, что стороны могут договориться за сумму в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал также проявляет интерес к Николаю Матвиенко из Шахтера.