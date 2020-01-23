Украина

"Горняки" высоко оценивают своего центрального защитника.

Арсенал и Шахтер ведут переговоры по трансферу Николая Матвиенко, утверждает Sky Sports. "Горняки" готовы продать футболиста за 35 млн евро.

При этом издание отмечает, что Арсенал предпочел бы арендовать центрального защитника.

Возможности Матвиенко хорошо знакомы главному тренеру Арсенала Микелю Артете, который ранее помогал Пепу Гвардиоле в Манчестер Сити. По информации британского журналиста Дэвида Орнштейна, Матвиенко входит и в сферу интересов "горожан".

Контракт защитника с Шахтером действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и один ассист в 21 матчей за дончан во всех турнирах.