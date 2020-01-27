Исполнительный директор Фламенго рассказал причины срыва трансфера Мари в Арсенал

Англия

Фламенго не понравилось, что "канониры" в последний момент изменили условия.

Процесс перехода 26-летнего Пабло Мари в лондонский Арсенал приостановлен. Об этом заявил исполнительный директор Фламенго Бруно Шпиндель.

Дело в том, что испанский защитник прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра и дальнейшего подписания контракта, однако, по словам Бруно, Арсенал в последний момент поставил новые условия.

"Я уже разговаривал с Пабло Мари. Мы ожидаем его в Ниньо до Урубу (база Фламенго в Бразилии — прим. редакции) сегодня же. Мы согласились продать его за определенную сумму и он прибыл в Лондон. В самый последний момент Арсенал изменил условия. Фламенго — серьезный клуб", — приводит слова функционера журналист Ренато.

Напомним, за футболиста Арсенал готов был заплатить 10 млн евро.