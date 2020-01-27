Артета выставил полурезервный состав на кубковый матч против Борнмута

Англия

Гранит Джака и Маттео Гендузи составят дуэт в опорной зоне.

Сегодня, 27 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии состоится поединок между Борнмутом и Арсеналом.

Стали известны стартовые составы команд. Наставник "канониров" Микель Артета прибегнул к ротации и выставил на поединок игроков, которые получают недостаточно игровой практики.

Борнмут: Траверс — Смит, С. Кук, Аке, Симпсон — Л. Кук, Сурман, Гослинг — Г. Уилсон, Соланке, Фрейзер.

Запасные Борнмута: Рамсдейл (ВР), Генези, Биллинг, К. Уилсон, Добре, Сарридж, Френсис.

Арсенал: Мартинес — Бельерин, Сократис, Мустафи, Сака — Гендузи, Джака — Пепе, Уиллок, Мартинелли — Нкетиа.

Запасные Арсенала: Лено (ВР), Ляказетт, Мейтленд-Найлз, Озил, Себальос, Торрейра, Холдинг.

Поединок состоится в 22:00 на стадионе Дин Корт в Борнмуте.