Вейналдум не уверен, что задержится в Ливерпуле надолго

Для хавбека Энфилд стал родным домом, но его контракт истекает через год.
Жоржиньо Вейналдум, Getty Images
28 января 2020, 11:45
Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум прокомментировал свое пребывание в мерсисайдском клубе, подчеркнув, что не уверен, что останется на длительный срок в Ливерпуле.
"Трудно сказать, чего бы я хотел. Ситуация зависит не только от меня, а и от желания клуба. Обстоятельства тоже могут быть разными. Посмотрим".
"Энфилд стал моим домом. Я просто стараюсь хорошо провести остаток сезона. Это единственное, о чем я думаю", — приводит слова нидерландца Sky Sports.
Контракт хавбека с Ливерпулем действует до 2021 года.
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