Вейналдум не уверен, что задержится в Ливерпуле надолго

Англия

Для хавбека Энфилд стал родным домом, но его контракт истекает через год.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум прокомментировал свое пребывание в мерсисайдском клубе, подчеркнув, что не уверен, что останется на длительный срок в Ливерпуле.

"Трудно сказать, чего бы я хотел. Ситуация зависит не только от меня, а и от желания клуба. Обстоятельства тоже могут быть разными. Посмотрим".

"Энфилд стал моим домом. Я просто стараюсь хорошо провести остаток сезона. Это единственное, о чем я думаю", — приводит слова нидерландца Sky Sports.

Контракт хавбека с Ливерпулем действует до 2021 года.