Англия

Страшная травма Гомеша позади.

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш приступил к тренировкам после трехмесячной паузы, связанной с тяжелой травмой. Об этом информирует пресс-служба "ирисок".

Игрок пропустил в общей сложности порядка трех месяцев. За это время мерсисайдцы отыграли 15 поединков без португальца.

Напомним, 3 ноября в матче АПЛ против Тоттенхэма Гомеш получил тяжелую травму лодыжки во время столкновения с Сон Хын Мином.

До травмы Гомеш 26-летний центрхав провел 9 матчей за Эвертон.

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