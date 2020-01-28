Страшная травма Гомеша позади.
Андре Гомеш (по центру), photo Everton FC
28 января 2020, 17:42
Полузащитник Эвертона Андре Гомеш приступил к тренировкам после трехмесячной паузы, связанной с тяжелой травмой. Об этом информирует пресс-служба "ирисок".
Игрок пропустил в общей сложности порядка трех месяцев. За это время мерсисайдцы отыграли 15 поединков без португальца.
Напомним, 3 ноября в матче АПЛ против Тоттенхэма Гомеш получил тяжелую травму лодыжки во время столкновения с Сон Хын Мином.
До травмы Гомеш 26-летний центрхав провел 9 матчей за Эвертон.
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