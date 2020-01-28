Англия

Защитник Саутгемптона Седрик Суареш может продолжить карьеру в составе "канониров".

Арсенал изучает возможные варианты усиления линии обороны, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб проявляет интерес к Седрику Суарешу из Саутгемптона.

Соглашение 28-летнего футболиста со "святыми" истекает ближайшим летом. Ожидается, что Саутгемптон готов отпустить своего футболиста за менее, чем шесть миллионов фунтов.

В текущем сезоне Седрик Суареш провел 16 матчей за Саутгемптон в АПЛ: на его счету одна результативная передача.