Защитник Саутгемптона Седрик Суареш может продолжить карьеру в составе "канониров".
Седрик Суареш, Getty Images
28 января 2020, 18:58
Арсенал изучает возможные варианты усиления линии обороны, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб проявляет интерес к Седрику Суарешу из Саутгемптона.
Соглашение 28-летнего футболиста со "святыми" истекает ближайшим летом. Ожидается, что Саутгемптон готов отпустить своего футболиста за менее, чем шесть миллионов фунтов.
В текущем сезоне Седрик Суареш провел 16 матчей за Саутгемптон в АПЛ: на его счету одна результативная передача.
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