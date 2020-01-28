Англия

В насыщенном поединке "львы" оказались сильнее "лис".

Не лучшим образом начался матч для Лестера – подопечные Брендана Роджерса пропустили уже на 12-й минуте игры.

Уже традиционно "лисы" большую часть времени контролировали мяч, наносили больше ударов по воротам, но гол пришел лишь спустя час: Келечи Ихеаначо замкнул подачу и сравнял счет в матче – 1:1.

Поединок близился к завершению, и все шло к овертаймам. Тем не менее, вышедший на замену Трезеге на 93-й минуте вывел свою команду вперед. У Лестера уже не осталось время на то, чтобы отыграться.

2:1 в матче и 3:2 по сумме двух встреч – Астон Вилла в финале сыграет с победителем пары Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед!

Астон Вилла – Лестер 2:1

Голы: Таргетт, 12, Трезеге, 90+3 – Ихеаначо, 72

Астон Вилла: Нюланд – Конса, Мингз, Хаус – Гильбер (Эль-Мухамади, 84), Луис, Накамба, Таргетт – Эль-Гази (Трегезе, 77), Самата (Дэвис, 67), Грилиш

Лестер: Шмайхель – Сеюнджю, Эванс, Чилвелл – Ндиди – Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Грей, 86) – Перес (Варди, 56), Ихеаначо

Предупреждения: Конса, Луис – Сеюнджю.

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