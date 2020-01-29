Англия

Нападающий сборной Нидерландов продолжит карьеру в Англии.

Вингер ПСВ и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн стал игроком Тоттенхэма, сообщил официальный сайт "шпор". Сумма трансфера не разглашается, но предположительно она составила около 30 млн евро.

Контракт Стивена рассчитан до лета 2025 года. Он будет играть за Тоттенхэм под 23 номером.

Бергвейн дебютировал за ПСВ в 17 лет. С тех пор на счету 22-летнего игрока 149 матчей и 31 гол за эйндховенцев, в том числе 15 – в прошлом сезоне.

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Также Стивен провел девять матчей за национальную сборную Нидерландов, за которую дебютировал в октябре 2018 года.

Вчера Тоттенхэм активно поработал на трансферном рынке, выкупив у Бетиса полузащитника Джованни Ло Чельсо и продав Кристиана Эриксена в Интер.