Англия

Полузащитник Спортинга продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

МЮ и лиссабонский Спортинг договорились о сумме компенсации за полузащитника Бруну Фернандеша, сообщают журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио, а также Sky Sports.

"Красные дьяволы" заплатят 55 млн евро. Еще 10 млн будут прописаны в виде "легких бонусов" и 15 – в виде "сложных".

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В ближайшее время футболист должен прилететь в Манчестер на медосмотр. Если обследование пройдет успешно, игрок подпишет контракт до 2024 года.

В нынешнем сезоне Бруну забил 15 голов и оформил 14 ассистов в 28 матчах за Спортинг во всех турнирах.