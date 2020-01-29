Англия

"Ириски" не собираются расставаться со своим лидером.

Барселона продолжает поиски нападающего после потери Луиса Суареса из-за повреждения. Каталонцы предложили 100 миллионов евро за Ришарлисона, однако Эвертон отказал чемпиону Испании, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль лично заинтересован в приглашении бразильца,

22-летний нападающий в этом сезоне отыграл 27 поединков во всех турнирах, забив десять голов и сделав четыре ассиста.

Напомним, что Ришарлисон продлил соглашение с Эвертоном до конца сезона 2023/24 лишь этой зимой.

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