Англия

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

По итогу сегодняшнего вечера, на одну команду из Манчестера в розыгрыше Кубка английской лиги точно станет меньше. "Горожане" победили в первой игре со счетом 3:1. Вдобавок, для коллектива Гвардиолы эта победа оказалась гостевой, что приносит неплохой бонус в виде нескольких забитых на выезде мячей. Вот и появилось у главного тренера Манчестер Сити немного пространства для ротации в стартовом составе. К сожалению, его не нашло для украинца Александра Зинченко.

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез, Гюндоган, Де Брюйне — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Эдерсон, Стоунз, Габриэль Жезус, Зинченко, Д. Силва, Фоден, Гарсия.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу— Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард — Гринвуд, Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Байи, Далот, Джонс, Перейра, Джеймс, Мата.

Матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.