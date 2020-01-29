Англия

Португальский хавбек перейдет в стан "красных дьяволов" за довольно серьезную сумму.

Манчестер Юнайтед официально объявил об успешном завершении переговоров с лиссабонским Спортингом по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.

Теперь "красным дьяволам" осталось договориться с футболистом об условиях контракта. Несмотря на то, что переход футболиста пока не состоялся (скорее это формальность), Спортинг поспешил опубликовать оговоренные детали сделки по Фернандешу.

Таким образом, Манчестер Юнайтед сделает первоначальный взнос в размере 55 млн евро, а остальная сумма может быть выплачена в качестве бонусов: 5 млн евро за определенное количество сыгранных матчей Фернандеша, 5 млн евро в случае попадания МЮ в квалификационный раунд ЛЧ и 15 млн евро в качестве достижения индивидуальных целей Фернандеша.

Стоит отметить, что Спортинг также получит 10 процентов от следующей продажи 25-летнего португальца.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш забил 15 голов и оформил 14 результативных передач в 28 поединках за Спортинг во всех турнирах.

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