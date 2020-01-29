Англия

Манкунианцы подтвердили соглашение с португальской стороной.

Манчестер Юнайтед объявил о достижении договоренности с лиссабонским Спортингом по трансферу Бруну Фернандеша.

Португальскому полузащитнику для завершения перехода осталось согласовать личные условия и пройти медицинское обследование.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш забил 15 голов и оформил 14 результативных передач в 28 поединках за Спортинг во всех турнирах.

Напомним, что трансфер португальца оценивался в 55 миллионов евро сразу плюс 25 миллионов евро в виде бонусов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.