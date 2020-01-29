Манкунианцы подтвердили соглашение с португальской стороной.
БРУНУ ФЕРНАНДЕШ, ФОТО GETTY IMAGES
29 января 2020, 18:30
Манчестер Юнайтед объявил о достижении договоренности с лиссабонским Спортингом по трансферу Бруну Фернандеша.
Португальскому полузащитнику для завершения перехода осталось согласовать личные условия и пройти медицинское обследование.
В текущем сезоне Бруну Фернандеш забил 15 голов и оформил 14 результативных передач в 28 поединках за Спортинг во всех турнирах.
Напомним, что трансфер португальца оценивался в 55 миллионов евро сразу плюс 25 миллионов евро в виде бонусов.
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