Англия

Экс-полузащитник Бристоль Сити попробует свои силы в Премьер-лиге.

Хавбек Бристоль Сити Джош Браунхилл стал футболистом Бернли, сообщил официальный сайт "бордовых".

Контракт рассчитан на четыре с половиной года с возможностью продления на еще один сезон. Браунхилл будет выступать за Бернли под восьмым номером.

Джош начинал взрослую карьеру в Престон Норт Энд, после чего перебрался в Бристоль Сити. На его счету 161 матч за "горожан".

Нынешней зимой Бернли покинул другой центральный полузащитник: арендованный у Челси Дэнни Дринкуотер не сумел проявить себя на Терф Мур. Теперь экс-хавбек сборной Англии попробует свои силы в Астон Вилле.