Англия

До конца сезона полузащитник Челси Данни Дринкуотер будет выступать за Астон Виллу.

Челси и Астон Вилла договорились об аренде полузащитника Данни Дринкуотера до конца сезона — сообщил официальный сайт клуба из Бирмингема.

"Данни был ключевой фигурой чемпионского состава Лестера, он выступал за национальную сборную Англии, – прокомментировал трансфер тренер Виллы Дин Смит. – Он существенно усилит нашу команду".

29-летний воспитанник академии Манчестер Юнайтед провел 3 матча за национальную сборную Англии (0 голов), а на клубном уровне выступал за Хаддерсфилд (37 матчей во всех турнирах, 2 гола), Кардифф (12, 0), Уотфорд (12, 0), Барнсли (18, 1), Лестер (218, 14), Бернли (2, 0) и Челси (23, 1).

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