Англия

Нидерландец в предвкушении встречи со своей бывшей командой.

Лидер чемпионата Англии Ливерпуль в очередном туре АПЛ встретится с Саутгемптоном и попытается сделать еще один шаг на встречу к заветному чемпионству. Центральный защитник "красных" Вирджил Ван Дейк в этом поединке встретится со своей бывшей командой.

Напомним, в Ливерпуль из Саутгемптона Ван Дейк перебрался в январе 2018-го за 85 млн евро.

"Решение перейти в Ливерпуль было не таким уж плохим, не так ли?" — говорит с улыбкой защитник.

"Мне 28. Я хочу исполнить каждую свою мечту. Жизнь может быть короткой. Карьера также может быть короткой. Поэтому я хочу наслаждаться всем этим здесь и сейчас".

Отдельно Ван Дейк отметил экс-игрока Ливерпуля Дэнни Ингза, который ныне является лидером Саутгемптона.

"Мы все его знаем, он фантастический парень. Когда я приехал в Ливерпуль, я увидел его сильные качества, которые он проявлял. Он очень важный и сильный игрок".

"Я очень рад за Саутгемптон. Очень рад за клуб. Надеюсь, они добьются в этом сезоне хороших результатов. Но в субботу мы постараемся выиграть игру".

"Нам часто встречаются сильные противники. Но, я думаю, что наша сила в том, что мы никого не недооцениваем, ведь в футболе случится может все", — приводит слова защитника Mirror.

Матч Ливерпуль — Саутгемптон состоится в субботу, 1 февраля, в 17:00 на Энфилде. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 25-го тура АПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.