Англия

Стали ли трансферы Тоттенхэма сразу после продажи Гарета Бэйла в мадридский Реал успешными? Разбираемся.

Тоттенхэм расстался со своим безоговорочным лидером Гаретом Бэйлом в далеком 2013 году, когда продал его в мадридский Реал за 85 миллионов фунтов. В то же трансферное окно северолондонский клуб потратил порядка 109 миллионов фунтов на приобретение семи футболистов. Датчанин Кристиан Эриксен покинул стан "шпор" и перешел в Интер этой зимой, оставив Эрика Ламелу последним действующим игроком Тоттенхэма, который пришел сразу после нашумевшей продажи Бэйла.

Действительно ли все эти семь трансферов стали успешными для "шпор"? Эриксен и Ламела, а также Насер Шадли, вполне оправдали вложенные в них средства, но с другими новичками того времени ситуация абсолютно противоположная. Паулиньо, Влад Кирикеш, Этьен Капу и Роберто Сольдадо, откровенно говоря, провалились в Лондоне, хотя их переходы должны были свести на нет потерю одного из лучших игроков мира того времени. Где же сейчас все вышеперечисленные игроки, и смогли ли они реанимировать свои карьеры после неудачной "командировки" на, тогда еще, Уайт Харт Лейн?

Паулиньо (Полузащитник; Сумма трансфера — 17 млн фунтов; 67 матчей, 10 голов)

Переход бразильского хавбека создал огромный ажиотаж, особенно учитывая то, что этот трансфер должен был стать рекордным для Тоттенхэма в то время (тем же летом рекорд был побит дважды). Его начали называть "бразильским Фрэнком Лампардом" после того, как он сыграл ключевую роль в триумфе Бразилии на Кубке конфедераций летом 2013 года.

Андре Виллаш-Боаш, который тогда возглавлял "шпор", описал Паулиньо как "универсала с голевым чутьем", и надеялся, что он станет идеальным дополнением в полузащиту к Мусе Дембеле и Сандро. И да, бразилец довольно неплохо начал в Тоттенхэме, забив три гола в первых восьми поединках за новый клуб. Особенно запомнился гол на последней минуте Кардиффу, который принес лондонцам минимальную победу. Однако, проиграв в гостях Ливерпулю со счетом 5:0 в декабре 2013 года, звезда Паулиньо так и не засверкала в английской Премьер-лиге. После последовало увольнение Виллаша-Боаша и назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера, при котором бразилец крайне редко подпускался к основе.

Как итог, перспективный хавбек стал худшим игроком в истории "шпор", но это, по правде говоря, никак не отразилось на его карьере. Поиграв в Суперлиге Китая за Гуанчжоу Эвергранд, бразилец ненадолго наделал шума в Барселоне в 2017 году. Сейчас Паулиньо 31 год, и он продолжает выступать в Поднебесной.

Насер Шадли (Атакующий полузащитник; Сумма трансфера — 7 млн фунтов; 119 матчей, 25 голов)

Виллаш-Боаш говорил, что он следил за Шадли "довольно долгое время" и восхищался универсальностью бельгийца, который мастерски обострял атаки своей команды через центр поля. Впрочем, трансфер Шадли стоит считать из разряда удачных. За три сезона за Тоттенхэм он провел более 100 матчей, а выплаченная за него компенсация в 7 миллионов фунтов — незначительная для игрока такого уровня.

И нет, бельгийский хавбек не стал суперзвездой мирового класса. Именно его покупка оказалась выгодным финансовым вложением для "шпор". Он действительно боролся время от времени за место в основном составе и крайне удачно приспособился к темпу игру в чемпионате Англии.

Шадли провел выдающийся сезон-2014/15, в котором забил 13 голов в 45 поединках во всех турнирах, а в его последний год в составе "шпор" пришелся на борьбу за золотые медали, после чего Тоттенхэм финишировал третьим.

Более того, клуб из северного Лондона не только окупил все средства, вложенные в трансфер бельгийца, но и умудрился заработать. Летом 2016 года Вест Бромвич не пожалел отдать за Шадли 14 миллионов фунтов, а сейчас футболист находится на контракте у Монако, но выступает на правах аренды за Андерлехт.

Роберто Сольдадо (Форвард; Сумма трансфера — 26 млн фунтов; 76 матчей, 16 голов)

Учитывая, что Бэйл забил 26 мячей в сезоне до своего отъезда, было важно, чтобы Тоттенхэм подписал контракт с кем-то, кто сможет заполнить пробел в плане реализации команды.

Выбор пал на испанского нападающего Сольдадо, который провел продуктивные годы в Валенсии, уступая только Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Радамелю Фалькао в оценочных таблицах Ла Лиги по итогам двух предыдущих сезонов.

На бумаге переход Сольдадо был удачным решением. После перехода в стан "шпор" испанец забил четыре гола в трех дебютных поединках, включая два реализованных пенальти. Затем формула успеха Роберто Сольдадо дала сбой. Лишь шесть взятий ворот в первом сезоне АПЛ — определенно не то, на что рассчитывал Тоттенхэм, подписывая форварда из чемпионата Испании.

С приходом Маурисио Почеттино и вовсе стало понятно, что Сольдадо попросту был не готов к суровым реалиям английской Премьер-лиги, и его вторая кампания в составе "шпор" оказалась еще менее впечатляющей — пять голов в 40 матчах.

Стоит отметить, что Тоттенхэму в конечном итоге повезло, когда англичанин Харри Кейн неожиданно для многих заиграл на высочайшем уровне, а Сольдадо ушел в Вильярреал в августе 2015 года всего за 10 миллионов фунтов. Сейчас испанскому форварду 34 года, и он выступает за Гранаду.

Этьенн Капу (Опорный полузащитник; Сумма трансфера — 9,3 млн фунтов; 36 матчей, 2 гола)

Капу был именно тем человеком, которого искал Виллаш-Боаш. Португальский специалист нахваливал умения француза отрабатывать в обороне и возвращать мяч своей команде. Его переход из Тулузы не заставил себя долго ждать, да и начало у Капу выдалось весьма положительным.

Все изменилось после того, как экс-игрок сборной Франции получил травму лодыжки в дерби северного Лондона против Арсенала, а Виллаш-Боаш был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма.

Временный наставник Тим Шервуд ясно дал понять, что не рассчитывает на Капу, как на футболиста основного состава, и задействовал его со скамейки в течение следующих нескольких месяцев. Это продолжалось до тех пор, пока Капу не получил очередную травму против Норвича и выбыл до конца сезона.

Следующая кампания стала для Капу более продуктивной в плане игрового времени, однако позже Почеттино перестал доверять хавбеку. В итоге француз покинул Уайт Харт Лейн в 2015 году и перешел в Уотфорд, где выступает до сих пор.

Влад Кирикеш (Центральный защитник, Сумма трансфера — 8,5 млн фунтов; 41 матч, 2 гола)

Справедливо сказать, что румынский защитник Кирикеш оказался не в лучшем положении, когда его агент Виктор Бекали сказал: "Если у Влада будет один или два хороших сезона в Тоттенхэме, то Челси будет готов заплатить большую сумму, чтобы купить его".

Несмотря на это, защита "шпор" выглядела крепкой в сезоне-2013/14, и, казалось бы, неотъемлемой ее частью являлся Кирикеш. Но, как и для многих других игроков из этого списка, увольнение Виллаша-Боаша стало ключевым для центрбека.

Кирикеш после ухода португальского коуча попал в кадры видеокамер, когда всего за несколько дней до важного матча против Манчестер Сити он в четыре утра был замечен около ночного клуба в Бухаресте. Тогда лондонцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 5:1, и вскоре румын получил травму.

В следующем сезоне Кирикеш использовался при Почеттино только время от времени. Аргентинец не доверял защитным способностям Влада, если сравнивать с Яном Вертонгеном и другими. В конечном итоге румын уехал в Серию А, где выступает и до сих пор на правах аренды за Сассуоло.

Кристиан Эриксен (Атакующий полузащитник; Сумма трансфера — 11 млн фунтов; 305 матчей, 69 голов)

Нет никах сомнений в том, что Эриксен с лихвой оправдал свой переход в 2013 году из амстердамского Аякса. На протяжении всего периода пребывания в стане "шпор" датчанин стал самым успешным подписанием в ту трансферную кампанию.

Именно в Тоттенхэме Эриксен стал одним из лучших атакующих полузащитников в мире. В более чем 300 играх за клуб он отличился 69 голами и 89 передачами, а сумма перехода в размере 11 млн фунтов стала превосходной инвестицией от лондонцев.

Конечно, на продаже датского хавбека "шпоры" могли заработать гораздо больше, чем 16,9 млн фунтов, но здесь руководству Тоттенхэма стоит винить только себя. О продлении контракта Эриксена можно было позаботиться гораздо раньше, а в случае неудачи — рассматривать вариант с продажей. У кого-то есть сомнения, что потенциальный покупатель был бы готов заплатить в три, а то и в четыре раза больше за Эриксена?

Но сделано то, что уже сделано. Это не отменяет того факта, что Эриксен подарил болельщикам Тоттенхэма уйму знаменательных моментов, включая финал Лиги чемпионов, в которым лондонцы были вынуждены довольствоваться лишь серебряными медалями.

Сейчас Кристиану Эриксену всего 27 лет, и Интер провернул отличную сделку как с финансовой точки зрения, так и с игровой.

Эрик Ламела (Вингер; Сумма трансфера — 30 млн фунтов; 206 матчей, 33 гола)

После перехода Паулиньо, а затем и Сольдадо, покупка Ламелы у Ромы позволила "шпорам" в третий раз за лето побить рекорд клуба касательно размера выплаченной суммы за трансфер футболиста.Теперь, спустя почти семь лет, аргентинец является последним из "Великолепной семерки", который продолжает защищать цвета Тоттенхэма.

Определенно точно приобретение Ламелы не оправдало всех ожиданий, которые на него возлагались. У аргентинского вингера был невероятный потенциал, который, к сожалению, ему не удалось полностью раскрыть.

На фоне всех вышеупомянутых трансферов, переход Ламелы стоит считать успешным. Мы неоднократно становились свидетелями "гения" от Эрика — чего только стоит его гол рабоной в матче Лиги Европы против Астераса. Да, были и неудачные игры, но когда Ламела в хорошей форме, то он притягивает к себе взгляды всех болельщиков.

Адам Шерголд, Daily Mail