Англия

Защитник Челси Тарик Лэмпти продолжит карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги.

Тарик Лэмпти принял решение сменить команду, сообщил официальный сайт Челси.

19-летний футболист перебрался в Брайтон, подписав долгосрочное соглашение. Летом 2020 года Лэмпти стал бы свободным агентом.

Тарик – воспитанник Челси, он появился в Академии клуба в восьмилетнем возрасте.

В текущем сезоне Лэмпти трижды появлялся на поле за Челси: против Арсенала в АПЛ, Ноттингем Фореста и Халл Сити в Кубке Англии.

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