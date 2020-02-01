Игало близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Англия

Форвард Шанхай Шеньхуа Одион Игало может вернуться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед согласовал приобретение Одиона Игало, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 30-летний футболист будет взять в аренду у Шанхай Шеньхуа до конца сезона. Личный контракт уже согласован.

Отмечается, что у МЮ будет опция выкупа нигерийца.

В 17 матчах чемпионата Китая Игало забил 10 голов.