Игало близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Форвард Шанхай Шеньхуа Одион Игало может вернуться в АПЛ.
Одион Игало, Getty Images
01 февраля 2020, 00:28
Манчестер Юнайтед согласовал приобретение Одиона Игало, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 30-летний футболист будет взять в аренду у Шанхай Шеньхуа до конца сезона. Личный контракт уже согласован.
Отмечается, что у МЮ будет опция выкупа нигерийца.
В 17 матчах чемпионата Китая Игало забил 10 голов.
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