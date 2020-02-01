Джаррод Боуэн стал игроком Вест Хэма, сообщил официальный сайт "молотобойцев". 

Контракт рассчитан на пять с половиной лет. По неофициальной информации, сумма сделки составила 18 миллионов фунтов. 

Таким образом, Вест Хэм подписал футболиста, который станет конкурентом украинца Андрея Ярмоленко. 

В текущем сезоне Боуэн провел за Халл 32 матча во всех турнирах: на его счету 17 голов. 

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