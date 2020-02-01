Англия

Полузащитник Халл Сити Джаррод Боуэн продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Джаррод Боуэн стал игроком Вест Хэма, сообщил официальный сайт "молотобойцев".

Контракт рассчитан на пять с половиной лет. По неофициальной информации, сумма сделки составила 18 миллионов фунтов.

Таким образом, Вест Хэм подписал футболиста, который станет конкурентом украинца Андрея Ярмоленко.

В текущем сезоне Боуэн провел за Халл 32 матча во всех турнирах: на его счету 17 голов.

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