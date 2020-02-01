Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард решил усадить на скамейку запасных основного вратаря Кепу Аррисабалагу, проводящего удручающий сезон, отдав предпочтение резервному голкиперу Вилли Кабальеро.

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Чаудхери — Перес, Меддисон, Тилеманс, Барнс — Варди

Запасные: Уорд, Джастин, Фухс, Олбрайтон, Грей, Прат, Ихеаначо

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам, Педро

Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Томори, Баркли, Ковачич, Виллиан, Батшуайи

Матч Лестер — Челси начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.