Стали известны стартовые составы команд на матч 25 тура АПЛ между Лестером и Челси.
кепа аррисабалага, getty images
01 февраля 2020, 13:37
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард решил усадить на скамейку запасных основного вратаря Кепу Аррисабалагу, проводящего удручающий сезон, отдав предпочтение резервному голкиперу Вилли Кабальеро.
Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Чаудхери — Перес, Меддисон, Тилеманс, Барнс — Варди
Запасные: Уорд, Джастин, Фухс, Олбрайтон, Грей, Прат, Ихеаначо
Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам, Педро
Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Томори, Баркли, Ковачич, Виллиан, Батшуайи
Матч Лестер — Челси начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.