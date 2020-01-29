Кепа: как 80 миллионный голкипер стал худшим в АПЛ прямо сейчас

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Football.ua анализирует выступления вратаря Челси Кепы Аррисабалаги в текущем сезоне.

Значительный спад в игре Кепы Аррисабалаги заметен абсолютно любому поклоннику Челси. Нейтральный зритель или тот, кто смотрит матчи лондонской команды не на постоянной основе, может задаться вопросом: "А что не так с Кепой?". Ведь 25-летний футболист не совершает грубых ошибок. И это действительно правда. У него "0" в графе ошибок, которые напрямую привели к голу. Однако это, по сути, мало о чем говорит. И даже если отбросить ценник в 80 миллионов, испанец демонстрирует низкий уровень игры.

Когда речь идет об Аррисабалаге, то многие вспоминают Давида Де Хеа. В первом сезоне голкипер Манчестер Юнайтед проходил через процесс адаптации, а потом уже начал демонстрировать себя во всей красе. С Кепой, похоже, выйдет другая история: если первый сезон он еще отыграл на уровне, то в этом – пропускает все мячи, что летят не в него. Да и если мяч летит в испанца, не факт, что он отразит его – есть шанс, что пропустит между ног (как было, например, в матчах против Манчестер Юнайтед, Эвертона и других команд).

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Когда Тибо Куртуа покидал Челси и переходил в Реал, малая часть болельщиков "синих" была разочарована по этому поводу. Во-первых, бельгийский кипер изрядно успел подпортить свою репутацию желанием сменить клуб чуть ли не каждое трансферное окно. Во-вторых, Куртуа не был лидером команды и не очень надежно выступал на фоне легенды Петра Чеха, которого и должен был заменить. Воспитанник Генка особо ярко проваливался в играх Лиги чемпионов и очень памятно пропускал между ног от Лионеля Месси.

И даже несмотря на все вышеупомянутое, игра Кепы заставляет с легкой ностальгией вспомнить Тибо. Бельгиец хоть и не показывал сверхнадежной игры в рамке ворот, но мог выручить команду, а также его главным козырем было "снятие" верховых мячей, благодаря высокому росту и длинным рукам.

По информации The Telegraph, у Кепы Аррисабалаги есть четыре месяца, чтобы улучшить свою игру и доказать, что он заслуживает места в стартовом составе. При этом настрой у главного тренера Челси Фрэнка Лампарда, судя по всему, не лучший, учитывая то, как играет его подопечный:

Думаю, Кепа и сам знает, что он совершил ряд ошибок, которые стоили нам пропущенных голов. Ему нужно это улучшить

"Сейчас я не думаю об этом (чтобы купить нового голкипера, прим. – Football.ua). Я невосприимчив к критике снаружи. Я в курсе критики, но не поддаюсь ей. Этого же я желаю и команде. Думаю, Кепа и сам знает, что он совершил ряд ошибок, которые стоили нам пропущенных голов. Ему нужно это улучшить".

Лампард не стал на защиту Кепы, а лишь констатировал его ошибки и то, что ему нужно улучшить свою игру. Вероятно, 41-летний специалист сделал своего рода "намек" Аррисабалаге – уж очень не доволен Фрэнк им.

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Невыразительная игра Кепы подтверждается и статистикой:

- Кепа занимает 127 место по проценту сейвов в европейских ТОП-5 лигах среди 132 вратарей.

- У Аррисабалаги худший процент сейвов среди всех голкиперов Премьер-лиги в этом сезоне.

- Кепа предотвратил наименьшее количество "ожидаемых" голов в этом сезоне Премьер-лиги.

- У Аррисабалаги меньше сухих матчей в этом сезоне, чем у Уотфорда, Бернли, Ньюкасла и Вест Хэма.

- Кепа пропустил больше голов из-за пределов штрафной (6), чем любой другой голкипер в текущем сезоне Премьер-лиги.

- Аррисабалага располагается на 27-м месте из 35 среди вратарей Премьер-лиги в рейтинге WhoScored.

- 16% ударов по воротам Челси в этом сезоне Премьер-Лиги завершились голами — худший показатель среди всех клубов с тех пор, как в сезоне-2003/04 начали подсчитывать подобную статистику. Во всех этих матчах играх Кепа.

Из последнего и наиболее яркого примера – матч против Арсенала в 24-м туре АПЛ. "Канониры" дважды за 90 минут пробили по воротам испанца, и оба этих мяча залетели в сетку ворот. И пускай оплошность Нголо Канте позволила Габриэлю Мартинелли выйти один на один с голкипером, Кепа в который раз был не способен выручить команду в нужный момент. Если бы эти случаи не были такими частыми – вопросов нет, но, как говорилось ранее, 25-летний футболист вообще не спасает и не берет никаких других мячей, кроме тех, что летят в него.

Можно отследить регресс и в следующих компонентах игры испанца:

- Верховые мячи. То, в чем так был силен Куртуа – слаб Кепа. Можно наблюдать, как испанец периодически даже не вступает в борьбу за мяч во вратарской площади! Несколько раз по ходу сезона игроки соперников забивали мячи именно оттуда.

- Игра ногами. Удивительно, ведь это, пожалуй, самое сильное качество Аррисабалаги. Не так давно экс-голкипер "синих" Роб Грин сказал, что Кепа мог бы играть и вовсе центрального полузащитника, учитывая то, какой передачей обладает. Однако в этом сезоне он уже допустил ошибку – сделав неудачную передачу, после чего Эвертон отличился голом.

- Выходы один на один. Складывается ощущение, Аррисабалага совершит сейв в такой ситуации лишь в случае, если соперник будет находиться под острым углом. В противном случае жди беды…

- Запоздалая реакция на дальние удары. Как говорилось уже выше, Кепа пропустил шесть ударов в сезоне из-за пределов штрафной, а один из последних примеров – все тот же гол Эктора Бельерина – защитник уложил мяч в угол ворот с левой нерабочей ноги.

- Удары в упор. Когда соперник бьет по воротам, находясь совсем недалеко от Кепы, велик шанс, что мяч пролетит мимо испанца и залетит в ворота.

- Верховые удары, летящие под штангу или перекладину. На официальном сайте Премьер-лиги числится информация, что рост Аррисабалаги составляет 189 сантиметров. Есть серьезное подозрение, что эта информация не соответствует действительности. Когда мяч летит высоко, Кепе очень сложно его парировать, а если и удается – то этот сейв сразу становится чуть ли не лучшим в игре.

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У Челси отсутствует надежный первый номер, а Вилли Кабальеро не способен навязать конкуренцию 25-летнему футболисту. Учитывая то, с какой легкостью мячи влетают в ворота "синих", сейчас нужно думать о том, как вернуть Аррисабалаге форму минувшего сезона, либо же терпеть и надеяться, что это не помешает попасть в ТОП-4 по итогам сезона, не оставшись без Лиги чемпионов. Абсолютно не важен ценник сейчас – что сделано, то сделано. Назад дороги нет – с Кепой придется смириться как минимум до конца сезона.

Самое ужасное в этой ситуации то, что Аррисабалага – худший голкипер АПЛ прямо сейчас. И это не эмоциональное ничем не подкрепленное мнение, а аргументация в виде статистики и в результате просмотров матчей.